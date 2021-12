Medidas de proteção: prefeitura vai voltar a fazer testagens em bairros

Testagens e distribuição de máscaras nas ruas. As medidas de proteção à vida adotadas do auge da pandemia de covid-19 voltarão a ser impostas em alguns bairro de Salvador, agora para conter o surto de gripe na cidade. O primeiro bairro a receber as medidas será a Boca do Rio, no fim de semana.

"Vamos fazer testagens nas ruas como fazíamos no auge da pandemia. Uma série de ações para tentar conter o surto. Voltamos a fazer um apelo para que as pessoas possam ir se vacinar e manter o uso de máscaras", disse o prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (17), durante a reabertura do gripário do Pau Miúdo.

As medidas de proteção à vida nos bairros envolvem realização de testes rápidos, distribuição de máscaras, medição de temperatura, higienização e lavagem de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também são realizadas ações sociais, através dos atendimentos do Cras Itinerante e das equipes de Abordagem Social.