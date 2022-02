Medina curte balada 'disfarçado' e é visto beijando influencer

Gabriel Medina parece estar curtindo a vida de solteiro a todo vapor. Pouco menos de um mês após confirmar o fim do casamento com a modelo Yasmin Brunet, o surfista teria curtido dois dias de balada em São Paulo seguidos - e acompanhado de duas mulheres diferentes.

Segundo o jornal Extra, o tricampeão mundial apareceu na boate Santo Cupido, na Zona Sul da capital paulista, na última quinta-feira (17). Para evitar ser reconhecido, ele chegou ao local "disfarçado", com um gorro na cabeça. Ainda de acordo com o veículo, Medina estava acompanhado de uma mulher não identificada.

Ele ficou em um dos camarotes da casa noturna, onde acompanhou o show de Erick Jordan, da banda de Thiaguinho, com quem se encontrou horas antes. O surfista teria deixado o local nas primeiras horas da madrugada, acompanhado de seguranças.

Já na sexta-feira (18), Medina teria sido flagrado aos beijos com uma digital influencer no clube Villa JK, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Ela foi identificada como Vanessa Lopes, bailarina, estrela do Tik Tok e uma das apresentadoras do podcast Não é TPM. No Instagram, ostenta quase 10 milhões de seguidores.