Medina dá sorte e etapa centro de polêmica é cancelada; entenda

A etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe está cancelada. O anúncio foi feito pela World Surf League (WSL) nesta quinta-feira (12), em uma decisão tomada em comum acordo com o governo francês. A disputa em Teahupoo aconteceria no fim de agosto e seria a última antes das finais.

De acordo com a WSL, a Polinésia Francesa, onde fica a ilha do Taiti, entrou em estado de emergência devido à pandemia de covid-19. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) colocou a região na zona 4, o que impede as pessoas de viajar e, portanto, impossibilita a realização do evento.

Com isso, a etapa do México, que está sendo disputada nesta semana na praia Barra de la Cruz, é a última antes do WSL Finals. Antes do início das baterias de oitavas de final, os surfistas foram avisados do cancelamento no Taiti, segundo a WSL.

As finais acontecem entre os dias 9 e 17 de setembro, em Trestles, na Califórnia (EUA). Como não haverá a última etapa, Gabriel Medina assegura a primeira colocação do ranking e tem enorme vantagem na briga pelo título.

Vale lembrar que o brasileiro não participaria da etapa do Taiti por não ter tomado a vacina da covid-19. Ele não teria tempo entre as etapas para cumprir a quarentena de dez dias na ilha da Polinésia Francesa.

Veja a nota da WSL:

"Os surfistas foram notificados ontem à noite de que havia uma possibilidade crescente de cancelamento após a conferência de imprensa do Alto Comissário e do Presidente, onde os novos protocolos foram anunciados, incluindo a suspensão de todos os eventos esportivos no Taiti. Antes do início da competição hoje, os surfistas foram informados do cancelamento do evento.

A WSL continuará a trabalhar com nossos atletas e parceiros para completar com segurança o restante das temporadas do Tour do Campeonato e da Série Challenger e nos adaptaremos conforme necessário no futuro".