Medina dedica título a Yasmin: 'Tive que virar homem de verdade'

Logo após faturar o tricampeonato mundial de surfe, se tornando o primeiro brasileiro a conquistar tal feito, Gabriel Medina se declarou para a esposa, Yasmin Brunet. O surfista dedicou o título à modelo, e comemorou a presença dela durante a disputa da final contra Filipe Toledo, em Trestles, nos Estados Unidos.

"Ela é tão preciosa. Eu a amo muito. Ela me faz sentir o melhor cara do mundo. Eu quero dedicar esse título para ela porque ela estava lá. Eu deixei minha zona de conforto e tive que virar um homem de verdade. Foi um grande desafio e eu amei", disse.

Vale lembrar que, na Olimpíada de Tóquio, Yasmin não pode acompanhar o surfista. O casal externou o descontentamento com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e o assunto virou uma novela.

Medina alegava que a esposa, que integra sua equipe desde janeiro, era parte do estafe olímpico, mas o COB não permitiu a ida dela para o Japão. No dia do embarque, o surfista disse que não estava "indo 100%" para os Jogos. Ele caiu na semi para Kanoa Igarashi, após o japonês receber uma nota polêmica.

Na decisão do mundial de surfe, Yasmin também comemorou sua presença e foi à loucura com título do marido. Nas redes sociais, a modelo postou vários vídeos enquanto acompanhava a competição, e não conteve os gritos na torcida por Medina.