Medina e Filipe Toledo inciam busca pelo título mundial de surfe

As águas da ilha de Oahu, na costa oeste do Havaí, recebem a partir deste sábado (8) a última etapa do Circuito Mundial de Surfe 2018. A disputa reserva uma boa dose de emoção, já que os brasileiros Gabriel Medida e Filipe Toledo, e o australiano Julian Wilson, lutam ponto a ponto para ficar com o título da temporada.

Campeão na temporada 2014, Medina leva vantagem. O brasileiro lidera o ranking mundial, com 56.190 pontos. Os dois concorrentes estão empatados, com 51.450 pontos cada um.

Por isso, Gabriel chega como favorito ao título. O cenário é o seguinte: o brasileiro garante o bicampeonato caso chegue à final, independente dos outros resultados. Se Medina parar nas semifinais, Filipe Toledo e Julian Wilson vão ter que vencer a etapa de Pipeline para ficar com o troféu do torneio.

No caso do líder do ranking cair nas quartas, aí Toledo ou Wilson vão ter que pelo menos disputar a decisão para faturar o título.

Enquanto todos os olhares estão voltados para os líderes do ranking, a última etapa do Circuito Mundial não vai ter a presença do atual campeão, o havaiano John John Florence. Sem chance de título, ele anunciou através das redes sociais que não está 100% recuperado de uma lesão que sofreu no joelho e decidiu ficar fora da disputa.