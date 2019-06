Medina e Filipinho avançam e Ítalo é eliminado no Rio

Cinco brasileiros seguem vivos na disputa da etapa do Rio do Mundial de Surfe, que acontece em Saquarema. Nesta sexta-feira (21) aconteceram duas fases no masculino (repescagem e 2ª fase) e uma no feminino (repescagem).

O bicampeão mundial Gabriel Medina, Filipe Toledo, Michael Rodrigues, Jessé Mendes e Deivid Silva estão nas oitavas de final, assim como o havaiano John John Florence, líder do ranking. Melhor brasileiro na atual temporada, Ítalo Ferreira acabou eliminado pelo português Frederico Morais, assim como Adriano de Souza, o Mineirinho, superado por Filipinho.

Nas oitavas, Medina vai batalhar contra o francês Michel Bourez. Filipinho tem bateria dura contra Kelly Slater, assim como Jessé, que encara o vice-campeão mundial Julian Wilson. Outro que vai ter trabalho é Deivid, que enfrenta o atual 2º colocado no ranking, o americano Kolohe Andino. Já Michael divide o mar com o português Morais. Florence encara o australiano Wade Carmichael.



No feminino, as três brasileiras estão nas oitavas, já que Tainá Hinckel superou a repescagem. As surfistas locais encaram havaianas na fase. Tainá duela com Carissa Moore, Silvana Lima com Malia Manuel e Tatiana Weston-Webb com Coco Ho. Líder do ranking e atual campeã, a australiana Stephanie Gilmore vai enfrentar a compatriota Paige Hareb.