Medina e Filipinho são eliminados; Ítalo avança em Margaret River

O sábado (1) não foi bom para os brasileiros na etapa de Margaret River, na Austrália, pelo Circuito Mundial de Surfe. Dos 11 brasileiros classificados para tentar uma vaga nas oitavas de final, apenas três tiveram êxito. O destaque ficou com Ítalo Ferreira, ao vencer o duelo com o australiano Solei Bailey. O atual número 3 do mundo agora vai enfrentar o taitiano Michel Bourez, que eliminou o também brasileiro Yago Dora.

O bicampeão mundial Gabriel Medina foi eliminado pelo compatriota Caio Ibelli por 44 centésimos: 13,67 a 13,23. Filipe Toledo foi outro a se despedir da competição, ao ser superado pelo australiano Jack Robinson por 18,57 x 6,73.

O havaiano John John Florence, atual número 1 do ranking, também se classificou para as oitavas, após vencer o australiano Jack Freestone por 11,83 a 9,16. Dono de 11 títulos mundiais, Kelly Slater passou pelo brasileiro Willian Cardoso (7,34 a 10,06) e também permanece na disputa.

Outros brasileiros eliminados foram Jessé Mendes, Michael Rodrigues, Deivid Silva e Jadson André, batidos respectivamente pelo norte-americano Conner Coffin, o havaiano Seth Moniz, o australiano Ryan Callinane e o também australiano Julian Wilson

Confira os resultados deste sábado:

Ítalo Ferreira (BRA) 15 x 3,50 Soli Bailey (AUS)

Michel Bourez (FRA) 12,17 x 4,27 Yago Dora (BRA)

John John Florence (HAV) 11,83 x 9,16 Jack Freestone (AUS)

Jeremy Flores (FRA) 4,93 x 13,87 Sebastian Zietz (HAV)

Gabriel Medina (BRA) 13,23 x 13,67 Caio Ibelli (BRA)

Willian Cardoso (BRA) 7,34 x 10,06 Kelly Slater (EUA)

Jordy Smith (AFS) x Leonardo Fioravanti (ITA) - machucado

Conner Coffin (EUA) 12,33 x 9,20 Jessé Mendes (BRA)

Filipe Toledo (BRA) 6,73 x 18,57 Jack Robinson (AUS)

Michael Rodrigues (BRA) 2,14 x 12,77 Seth Moniz (HAV)

Owen Wright (AUS) 15,40 x 5,50 Ezekiel Lau (HAV)

Kolohe Andino (EUA) 13,20 x 12,00 Griffin Colapinto (EUA)

Julian Wilson (AUS) 7,47 x 4,30 Jadson André (BRA)

Peterson Crisanto (BRA) 14,23 x 14,10 Joan Duru (FRA)

Ryan Callinan (AUS) 10,83 x 7,63 Deivid Silva (BRA)

Kanoa Igarashi (JAP) 14,83 x 11,10 Ricardo Christie (NZL)