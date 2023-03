Medina fará homenagem a Marta no Circuito Mundial de Surfe

A abertura da etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe, nesta quarta-feira (8), será marcada por uma ação especial. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na data, os surfistas usarão lycras com nomes de mulheres inspiradoras. Várias brasileiras estão entre as homenageadas - como Marta, Amanda Nunes e Rayssa Leal.

Seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do planeta, a camisa 10 da seleção brasileira terá seu nome estampado na camisa de Gabriel Medina, tricampeão da WSL.

"Ela é muito inspiradora, corajosa e é a melhor do mundo. Tenho muito orgulho dela e de representar o Brasil tão bem", afirmou.

Já Filipe Toledo, atual campeão mundial de surfe, representará em sua camisa a australiana Stephanie Gilmore. Ela faturou o título da WSL pela oitava vez em 2022, tornando-se a maior vencedora do esporte em todos os tempos.

Ícone do basquete brasileiro, Hortência será lembrada por Yago Dora. Samuel Pupo, por sua vez, fará homenagem à skatista Rayssa Leal. "Acredito que um dia ela possa ser uma das melhores de todos os tempos. Ela é brasileira e tenho orgulho de ter o nome dela na minha lycra de competição".

Outra brasileira presente na ação será a baiana Amanda Nunes, dona dos cinturões peso-pena e peso-galo do UFC. Quem vestirá a lycra com o nome da Leoa será o australiano Jack Robinson.

A homenagem também acontecerá na disputa feminina do Circuito Mundial de Surfe. Tatiana Weston-Webb competirá com o nome da tenista Bia Haddad Maia nas costas.

"É muito legal ver uma jogadora brasileira tendo sucesso num esporte dominado pelas jogadoras da Europa. E pra mim, tem um fato interessante dela ter treinado tênis com meu tio. Ela me apoia nas redes sociais e eu também apoio ela, então é muito legal ter essa amizade entre esportes diferentes e acredito que ela consiga estar nos lugares mais altos do ranking", comentou.

Confira todas as homenagens contendo brasileiros: