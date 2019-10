Medina, Toledo e Ítalo vencem e avançam ao round 4 em Peniche

Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira continuam na briga pelo título do Circuito Mundial de Surfe. Os três brasileiros venceram suas respectivas baterias no round 3 da etapa de Peniche, em Portugal, nesta sexta-feira (18), e avançaram à próxima fase. Também passaram para as oitavas os conterrâneos Michael Rodrigues, Caio Ibelli, Peterson Crisanto e Jessé Mendes.

Atual líder do ranking mundial, Medina é o único que pode ser campeão ainda em Supertubos - para isso, precisa, pelo menos, chegar até a final. Diante do português Miguel Blanco, não encontrou muitas dificuldades. Até começou atrás, mas logo conseguiu um aéreo que lhe rendeu nota 7 e passou a dominar a bateria. Assim ficou até o final, anotando 13,67 (7,00 + 6,67) contra 8,33 (4,33 + 4,00) do rival.

Antes dele, Filipinho já tinha entrado nas águas portuguesas e feito sua parte. Vice-colocado no ranking mundial, finalizou com 14,60 (6,93 + 7,67) contra 10,10 (5,00 + 5,10) do português Vasco Ribeiro. Toledo tenta levar a desisão do Circuito para o Havaí, próxima e última etapa, na busca pelo seu primeiro caneco.

Vencedor em Supertubos no ano passado, Ítalo Ferreira não deu chances ao ídolo local Frederico Morais. Na 4ª colocação do ranking mundial, o surfista brasileiro fez 16,20 (8.33 + 7.87) e ficou bem à frente do oponente português, que obteve 10.33 (5.33 + 5.00). Apesar de correr por fora na caça ao título, mostrou que ainda tem chances na briga - e nas lutas pelo bi em Portugal e por uma das duas vagas brasileiras na Olimpíada de Tóquio-2020.