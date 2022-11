Medo de lesão às vésperas da Copa do Mundo gera apreensão no treino do Brasil

A série de lesões que tem cortado estrelas de outras seleções da Copa do Mundo respinga direta e indiretamente na preparação do Brasil. Nos três dias de treino na Itália até agora, apesar da intensidade estar longe do alto nível, já foram várias as situações em que os atletas protagonizaram uma cena de contato mais forte e geraram um suspiro demorado e olhares de atenção da comissão técnica, imprensa e até mesmo de familiares e amigos que têm permissão para acompanhar os treinamentos.

No treino desta quarta-feira (16), duas situações puxaram para si as atenções de quem estava presente no CT da Juventus, em Turim. Primeiro, o lateral esquerdo Alex Telles deixou o campo com dor na perna esquerda após uma dividida com Neymar. Porém, o jogador da Juventus precisou de poucos segundos para voltar às atividades normalmente e permanecer até o fim.

Logo depois, foi a vez do meio-campista Bruno Guimarães que, em uma jogada com o volante Fabinho, sofreu um pisão no pé direito e levou a pior. Neste momento, sim, a preocupação foi um pouco maior. Guimarães ficou caído, recebendo assistência médica e começou a tentar voltar. Foi possível perceber, inclusive, a chuteira rasgada do atleta. Mas, após alguns minutos, ele retornou ao trabalho com bola e não mais se queixou de dor.

“Entre nós jogadores, a gente sempre conversa porque é Copa do Mundo. Não dá para normalizar isso. Sempre existe esse receio. Quando você vai jogar bola, se você tiver com o pé doendo, a bola vai bater onde se você tiver com medo? Na ponta do seu pé! Então, não tem conversa, tem que treinar ao máximo, se doar ao máximo, sem tentar pensar nesse tipo de situação e, depois, pedir para papai do céu proteger. Não tem jeito”, brincou o lateral direito Danilo.

O sinal de alerta começa a ser ligado mesmo em relação ao zagueiro Marquinhos. O defensor até participou das atividades com bola no campo – a primeira com todos os 26 jogadores -, mas, na segunda metade do treino, saiu e foi trabalhar separado, com exercícios focados na parte muscular. Marquinhos já havia chegado atrasado na apresentação do grupo, na última segunda-feira, treinou só na academia e, na terça, deu apenas voltas ao redor do gramado.

Esse trabalho diferenciado com alguns atletas é normal, uma vez que a comissão técnica da Seleção faz uma carga de treinamento adequada para cada jogador. No entanto, significa que o zagueiro, titular absoluto da equipe, está num patamar aquém dos demais na condição física.

Enquanto isso, a intensidade dos treinos está aumentando. Após dois dias de uma carga leve, Tite promoveu um trabalho mais pegado. No entanto, sem dar pistas de como vai montar a equipe titular para a estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, no dia 24.

Dividiu o elenco de forma bem misturada em dois grupos, um com 11 e outro com 12 jogadores de linha. De um lado: Dani Alves, Marquinhos, Bremer, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro e Neymar; Rodrygo, Raphinha, Richarlison e Gabriel Martinelli. No outro: Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Pedro, Gabriel Jesus e Vini Jr.

A preparação segue em Turim na quinta-feira (17), quando o técnico Tite, provavelmente, começará a esboçar o time titular.