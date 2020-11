Medvedev vence Djokovic e avança às semifinais do ATP Finals

Daniil Medvedev está aproveitando bem melhor a sua segunda aparição no ATP Finals. O russo garantiu uma vaga nas semifinais do torneio de encerramento da temporada ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, cinco vezes campeão, por duplo 6/3, nesta quarta-feira (18), somando o seu segundo triunfo no Grupo Tóquio em 1970 em dois duelos.

Medvedev, que perdeu todas as três partidas da primeira fase no ano passado em sua estreia no torneio, venceu Djokovic em três de seus últimos quatro encontros.

O sérvio ainda pode avançar se vencer o alemão Alexander Zverev, campeão em 2018, em um confronto direto por uma vaga nas semifinais. Nesta quarta (18), Zverev manteve vivas suas esperanças de torneio com o triunfo por 6/3, 4/6 e 6/3 sobre o argentino Diego Schwartzman.

Zverev, saindo do que ele descreveu como uma de suas piores partidas da temporada - a sua derrota para Medvedev na segunda-feira (16) - liderava por 3/1 no segundo set, antes de perder o saque duas vezes para o oponente argentino, que forçou a terceira parcial. Mas o alemão se recuperou no set de desempate, converteu dois break points e triunfou.

A partida decisiva Zverev x Djokovic na sexta-feira (20) será uma revanche da final de dois anos atrás, quando o alemão venceu em dois sets. "Estou feliz por ter a chance de ir para as semifinais. Eu preciso vencer todas as partidas, caso contrário, estou fora, então eu tenho que entrar com essa mentalidade. Eu estava com essa mentalidade hoje, e fiz meu trabalho", disse.

A quinta-feira (19) terá a rodada final do Grupo Londres 2020. Já classificado às semifinais e com dois triunfos, o austríaco Dominic Thiem vai enfrentar o russo Adrey Rublev, que perdeu os jogos que fez e vai se despedir a partir das 11h (de Brasília). Às 17h, o espanhol Rafael Nadal e o grego Stefanos Tsitsipas, com um triunfo cada, duelam pela vaga na próxima fase.