Mega da Virada: Bolão vencedor de R$ 108 milhões vira caso de polícia

A disputa por R$ 108 milhões de uma aposta vencedora da Mega da Virada foi parar na polícia. Um grupo de 10 motadores de São Paulo registrou boletim de ocorrência contra o organizador de um bolão que acertou as seis dezenas.

Eles afirmam que pagaram para participar do bolão, mas não foram contemplados com o prêmio. As informações são do Uol.

O organizador se defende afirmando que fez dois bolões distintos, sendo apenas um deles premiado. Segundo a Caixa, as nove cotas do bolão vencedo já sacaram o valor de R$ 12 milhões cada.

Os 10 apostadores que ficaram sem prêmio são representados pelo advogado Mário Bassi, que explica que o bolão que ganhou a Mega da Virada teria reunido, ao todo, 44 cotas, com o valor de R$ 30 cada para participar. No entanto, o organizador usou o valor arrecadado para realizar dois jogos separados — e não teria avisado aos participantes.

Os dois jogos, no entanto, não foram divididos entre todos os participantes: uma aposta foi dividida entre 35 pessoas e uma outra, que acabou premiada, entre apenas 9 apostadores.

"Eles acreditavam que seria feita uma aposta [única]. Tanto que no dia do sorteio, quando surgiu a informação que o bolão desse organizador havia sido o vencedor, meus clientes entraram em contato para falar sobre o recebimento do prêmio. Em um primeiro momento, ele disse que faria o acerto, mas depois começou a se esquivar e, na sequência, parou de responder", disse o advogado ao Uol.

Thiago Ganzotti, advogado do organizador do bolão vencedor, explica que o grupo que ganhou a Mega da Virada integra um bolão formado por nove amigos que existe há sete anos. E que a aposta com os demais 35 integrantes fazia parte de um segundo bolão, organizado apenas para a aposta do fim do ano. As duas teriam sido feitas no mesmo dia.

"O grupo do bolão organizado, existe desde 2015, fato jamais escondido de nenhum morador. As pessoas nele presentes mensalmente jogam na Mega-Sena, e, ao final de 2022, não foi diferente; reunidos, fizeram as apostas, e cada qual ficou com a sua cota", diz o organizador.

Ainda segundo o advogado, os ganhadores tiveram que deixar a cidade após serem ameaçados. "O fato de os membros do bolão em questão estarem ausentes do município se refere somente para salvaguardar a segurança dos mesmos, uma vez que ameaças foram feitas, pela pretensão de algumas pessoas de obterem valores, que seriam referentes ao bolão que existe desde 2015.