Mega da Virada: ganhadores dos R$ 541 milhões podem perder prêmio; entenda

O maior prêmio já pago pelas Loterias Caixa saiu no dia 31 de dezembro para cinco apostadores. Os R$ 541 milhões da Mega da Virada ganharam donos em Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma aposta feita pela internet. Cada uma das cinco apostas ganhadoras vai receber R$ 108.393.993,26, mas ainda há o risco desse dinheiro não chegar no bolso dos contemplados.

Além do prêmio principal, na segunda faixa de premiação, acerto de cinco números, 2.485 apostadores vão levar R$ 45.438,78 cada, e os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 877,04 cada. Essas pessoas também precisam estar atentos aos prazos para não ficar sem ver a cor do dinheiro, já que a Caixa repassa os prêmios até determinado período.

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Parece algo difícil de acontecer, mas já aconteceu, inclusive no sorteio da Mega da Virada de 2020. O suposto ganhador perdeu o prazo de resgate do prêmio de R$ 162 milhões e acionou o Procon de São Paulo para ter acesso à premiação. A Caixa chegou a ser acionada para procurar o ganhador, mas esclareceu que a obrigação era dele em reclamar o prêmio.

Os números sorteados na Mega da Virada 2021 foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

De acordo com a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.