Mega Feirão de Imóveis tem unidades a partir de R$ 160 mil; veja melhores ofertas

Para quem tem o sonho da casa própria, a chance de realizar pode estar mais perto que nunca, e a partir de R$ 160 mil. Isso porque o Mega Feirão de Imóveis, evento que irá expor mais de duas mil unidades, tem empreendimentos que custam desse valor até R$ 1,1 milhão. Na ocasião, serão apresentados projetos ainda na planta, em fase de construção ou propriedades já prontas para morar, espalhados por toda a cidade e região metropolitana.

Com imóveis de diferentes tamanhos, localidades e preços, distribuídos por mais de 25 empreendimentos, o evento acontece dos dias 26 a 28 de maio, organizado pela Inteligência Imobiliária (Imob) e com patrocínio de construtoras como Tenda, Sertenge, Direcional, Kubo, JVF, Concreta e Contrix e Gráfico. Cada empresa irá oferecer aos clientes vantagens exclusivas, como descontos no valor do imóvel, condições de entrada e facilidades de parcelamento.

Eric Pereira, diretor da Imob, afirma que o feirão trará ofertas para todos os tipos de interesse. “A gente está nomeando o evento de combate das construtoras, porque cada uma está entrando com um benefício, obviamente para sobressair e conseguir vender mais. A gente vai trabalhar do econômico até o alto padrão”, diz. Entre os bairros com empreendimentos disponíveis, estão Imbuí, Cajazeiras, Vila Canária, Jardim das Margaridas, Caminho das Árvores, Jaguaribe, Abrantes, Marechal Rondon, Piatã, Itapuã, Paralela, Cabula e Estrada do Coco.

Danila Melo é corretora de imóveis há nove anos e participa de feirões há oito. Para ela, a junção de diferentes incorporadoras e construtoras num só lugar oferece aos clientes mais chances de ofertas. “Uma das melhores vantagens é a variedade de imóveis e construtoras, bem como aprovação do financiamento na hora. Outros prós são as condições especiais na aquisição do imóvel com descontos atrativos, pagamento facilitado da entrada, desconto de ITIV e Taxas Cartorárias”, explica.

A Tenda, empresa com maior quantidade de empreendimentos disponíveis no Feirão, promete oferecer entrada de R$ 500 e parcelas da poupança em até 100 vezes. Além disso, a construtora disponibiliza subsídios de até R$ 47,5 mil para o programa Minha Casa Minha Vida. Para orientar os possíveis compradores, o Feirão vai proporcionar assessoria bancária durante os dias do evento. Essa assistência consiste na contratação de empresas terceirizadas pelos bancos para acessar o sistema dessas instituições e analisar as condições de financiamento dos clientes. No evento, estarão disponíveis duas assessorias.

“O cliente leva toda a documentação, e eles conseguem, através do sistema do banco, fazer essa aprovação. Ou seja, a assessoria consegue dizer para o cliente ‘você está aprovado, vai ter que dar de entrada tantos mil e sua parcela vai ser tal valor de financiamento’. E através disso a gente monta um fluxo de pagamento com a construtora”, afirma Pereira, diretor da Imob.

Segundo ele, o cliente que for ao evento nos três dias e levar a documentação necessária pode conseguir aprovação imediata do financiamento. Para isso, é necessário ter em mãos o documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e comprovante de renda. Outra possibilidade é a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para auxiliar no pagamento do financiamento, que pode ser considerado parte da entrada.

Para o educador financeiro Raphael Carneiro, é essencial prestar atenção às letras miúdas no momento de fechar um contrato numa oportunidade como essa, além de avaliar bem cada oferta.

"Uma coisa que a pessoa tem que ter cuidado é não fechar no calor do momento, sem avaliar de fato se tem condições de arcar com aquela proposta. Então, se puder, se organize antes, entenda qual a parcela que pode pagar, qual tipo de imóvel você pode ter, quais as suas condições, e vá para o feirão com isso na cabeça. Não se deslumbrar com o que é oferecido também é crucial, porque às vezes a pessoa pensa 'são só R$ 500 a mais de parcela', mas R$ 500 a mais de parcela de um imóvel para outro pode fazer uma grande diferença no seu orçamento", salienta.

De acordo com a corretora Danila, a maior demanda atualmente são apartamentos com dois quartos e studios, imóveis compactos que separam apenas os quartos e banheiros. “O mercado está ficando muito atrativo para os apartamentos studios, que vêm se tornando uma nova tendência por ser uma modalidade mais compacta, econômica e pragmática”, comenta a corretora.

Essa perspectiva do mercado é concretizada no público do Feirão. Segundo Eric Pereira, o imóvel ideal para a maior parte dos que buscam seu local próprio são apartamentos de dois quartos, pela economia e praticidade. O diretor da Imob afirma que os principais adeptos do evento são casais jovens, entre 20 e 35 anos, que estão em busca da primeira casa própria.

Esse é o caso de Beatriz Tourinho, de 24 anos, estagiária em engenharia civil. Na busca pelo primeiro apartamento há três meses, a jovem procura conforto e segurança num imóvel de dois quartos para morar com o namorado. “O custo alto é uma dificuldade. Para pagar com financiamento ou consórcio, as parcelas precisam caber no meu orçamento, mas não há nada melhor do que investir em algo que é realmente seu. Ter estabilidade”, diz Tourinho.

Pereira afirma que a preferência do público é, geralmente, por projetos que ainda estão na planta, devido ao maior tempo que o comprador tem para organizar o pagamento. Entretanto, essa modalidade envolve a chamada taxa intermediária, para a qual o cliente precisa estar preparado.

“Essas parcelas intermediárias são cobradas em compras na planta ou onde você, antes de entrar com o financiamento de fato, tem que pagar determinado valor para a construtora ou para a incorporadora. Algumas vezes essas parcelas são negociáveis, outras vezes são mais rígidas, mas é importante se atentar a elas, e se atentar que nelas podem existir acréscimos do Índice Nacional de Custo da Construção”, esclarece o educador financeiro Raphael Carneiro.

"Muitas dessas taxas que são pagas antes do financiamento têm reajustes através desse índice, e às vezes as pessoas não sabem e acham que vai ser aquele valor certinho da hora que contratou e, quando vão pagar, veem um valor muito mais alto".

Em busca dos melhores preços? Confira as 10 ofertas mais em conta do Feirão:

1. Residencial Berlim, em Camaçari (TENDA) - R$ 160 mil

2. Seletto, em Jardim das Margaridas, Salvador (Sertenge) - 1/4 de R$ 161.772,00

3. Conquista Salvador, em Valéria, Salvador (Direcional) - R$ 173.500,00

4. Conquista Litoral Norte, em Abrantes, Camaçari (Direcional) - R$ 176.500,00

5. Duo Reserva Paturi, em Cajazeiras, Salvador (Gráfico) - R$ 178 mil

6. Duo Alto da Colina, em Camaçari (Gráfico) -R$ 181mil

7. Reserva Picuaia, em Lauro de Freitas (Gráfico) - R$ 182mil

8. Seletto, em Jardim das Margaridas, Salvador (Sertenge) - 2/4 a partir de R$ 190.582,00

9. Duo Reserva Piririguá, em Cajazeiras, Salvador (Gráfico) - R$ 196mil

10. VOG Reserva Imperiale, em Abrantes, Camaçari (Gráfico) - R$ 201mil