Mega-Sena acumula de novo e prêmio pode chegar a R$ 140 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente e o prêmio do sorteio de sábado (4) pode chegar a R$ 140 milhões. Confira as dezenas sorteadas>

17 - 19 - 37 - 41 - 42 - 49.

O próximo sorteio, portanto, terá o maior prêmio do ano e o terceiro maior da história dos concursos regulares - ou seja, desconsiderando a Mega da Virada.

Hoje, trezentas e sessenta e seis apostas acertaram a quina. Cada uma vai receber R$ 28.739,81. A quadra saiu para 28.045 bilhetes. Cada um receberá R$ 535,81.

Ninguém acerta as seis dezenas sorteadas desde 6 de março, quando uma aposta de Gravataí, no Rio Grande do Sul, faturou quase R$ 79 milhões.

Veja as dez maiores apostas regulares da Mega:

1. 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

2. 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

3. 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

4. 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

5. 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

6. 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 107.956.102,12

7. 17/02/2018; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 104.545.829,37

8. 26/04/2017, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44

9. 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23

10. 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

Uma aposta simples custa R$ 3,50. Quem quiser pode fazer o jogo até 19h do dia do sorteio (horário de Brasília). Ainda está disponível também a aposta pelo computador, tablet ou celular acessando o Portal Loterias Online.