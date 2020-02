Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 170 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2234 da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado (15). A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (19), é de R$ 170 milhões.

Os números sorteados foram: 04 - 21 - 27 - 29 - 42 - 47.

As apostas para o concurso 2235 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de quarta-feira (19) em qualquer casa lotérica. Também é possível fazer apostas por meio do site Loterias Online da Caixa. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.