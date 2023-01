Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 12,5 milhões; veja dezenas sorteadas

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2552 da Mega-Sena, na noite do sábado (7). Com isso, o prêmio acumulou para R$ 12,5 milhões para o próximo sorteio.

Confira os números:

05 - 24 - 25 - 33 - 38 - 41

Já a quina teve 62 apostas ganhadoras, que vão faturar cada uma R$ 43.395,55 cada. A quadra teve 4.644 acertadores, com prêmio de R$ 827,64 para cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (10), a partir das 20h, com tranmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Quem quiser pode fazer apostas de seis a 15 números nas lotéricas credenciadas pela caixa ou no site de loterias do banco até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50.