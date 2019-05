Mega-Sena sorteia hoje (8) maior prêmio do ano no valor de R$ 170 milhões

Nesta quarta-feira (8), a Mega-Sena, que está acumulada pela 13ª vez consecutiva, sorteia o prêmio de R$ 170 milhões do concurso 2.149. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). Este pode ser o 12º maior prêmio da história das Loterias Caixa e o 3º maior prêmio considerando-se apenas os concursos regulares (sem Mega da Virada).

O maior valor pago no Brasil foi de R$ 205 milhões, para uma única aposta de Brasília, em novembro de 2015. Já no segundo, dois sortudos dividiram R$ 197 milhões, em dezembro de 2015. Mas, afinal, o que dá para comprar com esse dinheiro?

Para se ter uma ideia, com esse valor é possível adquirir 5.666 carros populares, de R$ 30 mil cada, ou 850 apartamentos de R$ 200 mil.

Já para aqueles que pensam em guardar todo o dinheiro em uma poupança, é também uma boa pedida: o valor do prêmio renderá R$ 631 mil por mês.

O que muita gente talvez não lembre é que da última vez que alguém levou o prêmio, em março deste ano, o vencedor foi um baiano. Aliás, outros 37 conterrâneos tiveram a mesma sorte desde que o sorteio foi criado, em 1996.

Já a primeira vez que um soteropolitano levou o prêmio da Mega-Sena foi em novembro de 2011. Ele arrematou nada menos que R$ 5,4 milhões, sem precisar dividir com ninguém. Os maiores sorteios com vencedores baianos até hoje foram com premiações de R$ 220 milhões (2016), com aposta dividida com outros cinco vencedores; R$ 224 milhões (2013), partilhados com outras três apostas; e R$ 302 milhões (2018), divididos com outros 52 sortudos. Já o maior prêmio da história da Bahia foi R$ 306 milhões (2017), partilhados com outros 16 apostadores. As identidades dos vencedores não são reveladas.

Quer ficar milionário? Veja como apostar:

Deu vontade de jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados, mas também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (quadra) ou 5 números (quina) dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima é de 6 números, que custa R$ 3,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Um jogo de 7 números custa R$ 24,50, enquanto um jogo de 8 sai por R$ 98 e um de 9 é vendido por R$ 294.

É possível fazer o jogo nas casas lotéricas ou pela internet - neste caso, correntistas da Caixa fazem jogos de qualquer valor, enquanto não correntistas só podem fazer apostas a partir de R$ 30.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Em 2018, foram realizadas mais de 21,5 milhões de apostas na Bahia. Já nos três primeiros meses de 2019, mais de 5,7 milhões de jogos foram registrados nas 795 lotéricas ativas do estado.

O prêmio bruto de cada sorteio corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena); 19% entre os acertadores de 5 números; 19% entre os acertadores de 4 números; e 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5. Além disso, 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).