Mega Store de artigos esportivos é inaugurada em Salvador nesta quinta-feira (12)

Uma boa notícia para os amantes de artigos esportivos: Salvador inaugura nesta quinta-feira (12) uma mega store do ramo. Será a primeira loja física da Decathlon, uma das maiores empresas do ramo, na região Nordeste.

Primeira loja física abre as portas nesta quinta (12) (Foto: Divulgação)

A loja ficará no piso L2 do Salvador Shopping, onde funcionava a antiga Livraria Cultura. A loja tem aproximadamente 1.280 metros de área de venda, com mais de 8 mil itens de 65 esportes diferentes. Entre eles, estão itens específicos para Beach Tennis, Trilha/Trekking, Corrida, Mountain Bike, e artigos para quem curte treinar na academia.

Loja conta com mais de 800 itens (Foto: Divulgação)

“Nós já atendemos o público baiano há 9 anos por meio do online, mas estamos muito felizes de poder agora completar essa experiência Decathlon, oferecendo um ponto de venda físico, com a possibilidade de testar os produtos e ter um atendimento personalizado de esportista para esportista. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo do cliente esportista de todo o Brasil, levando a experiência Decathlon a mais regiões do país.”, afirma Cédric Burel, CEO da Decathlon no Brasil.

Com a chegada da marca a Salvador, a expectativa é que 35 profissionais sejam recrutados e treinados para atuar na unidade.

A Decathlon é uma marca francesa e é considerada a maior rede de lojas de esportes do mundo.

São 65 esportes contemplados (Foto: Divulgação)

SERVIÇO

Abertura da Decathlon em Salvador

Local: piso L2, do Salvador Shopping;

Data de inauguração: 12 de maio de 2022;

Horário: abertura às 9h;

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;