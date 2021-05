Meghan Markle escreve livro infantil inspirado no príncipe Harry e em Archie

Meghan Markle lançará um livro infantil intitulado The Bench (O Banco), inspirado na ligação de seu marido, o príncipe Harry, com seu filho Archie, anunciou nesta terça-feira (4) a fundação do casal. O livro, ilustrado por Christian Robinson, será lançado no dia 8 de junho, enquanto Meghan aguarda o nascimento de seu segundo filho.

"'The Bench' começou como um poema que escrevi para meu marido no Dia dos Pais, um mês após o nascimento de Archie. Esse poema se tornou esta história", explicou Meghan em um comunicado.

A duquesa de Sussex disse que o livro quer refletir "o calor, a alegria e o conforto da relação entre pais e filhos em todas as esferas da vida".

"Minha esperança é que 'The Bench' ressoe em todas as famílias, independentemente da composição, tanto quanto na minha", acrescentou. Archie fará dois anos na quinta-feira (6). Harry e Meghan se retiraram da família real britânica e se mudaram para a Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, no ano passado.