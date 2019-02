Meghan Markle faz 'aparição' em vídeo de Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z foram premiados com o Brit Awards, a maior cerimônia da Grã-Bretanha voltada para a música. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira, 20, em Londres.



Ambos foram premiados pelo clipe de Apeshit, gravado no Museu do Louvre, na categoria de Melhor Conjunto. Apesar disso, Beyoncé e Jay-Z não puderam ir à Europa para receber a homenagem pessoalmente.



Em solo americano, Beyoncé e Jay-Z gravaram um vídeo inusitado. Ao fundo da imagem, na parede, um quadro com a duquesa de Sussex, Meghan Markle, vestida de rainha, chama atenção.



"Muito obrigada pela incrível honra de receber o Brit Award. Obrigada", diz Beyoncé. E Jay-Z completa, em tom de brincadeira: "De nada".



Assista ao vídeo.