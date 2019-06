Meghan Markle reaparece em público depois do nascimento de Archie

A duquesa de Sussex Meghan Markle deu uma escapadinha da licença-maternidade e apareceu pela primeira vez em público após o nascimento do bebê Archie. O motivo era importante: o Trooping the Colour, evento que marca o aniversário da rainha Elizabeth. Embora houvesse expectativa sobre a presença da duquesa, ela não era certa.

Ela desfilou pelo The Mall, avenida em frente ao Palácio de Buckingham, em uma carruagem aberta, ao lado do marido príncipe Harry, da duquesa de Cambridge Kate Middleton e da duquesa da Cornualha Camilla Parker-Bowles. Os príncipes William e Charles, maridos de Kate e Camilla, fizeram o trajeto à cavalo, como é tradicional. Vale ressaltar, que Kate Middleton fez uma singela homenagem à duquesa, usando o mesmo chapéu que usou no casamento de Meghan e Harry. A escolha do look foi lida como um aceno de que o Trooping the Colour era tão especial quanto a união dos dois.

(Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP)

Meghan, por sua vez, escolheu um vestido azul-marinho da grife Givenchy, acompanhado de chapéu. A grife é a mesma que assinou o seu vestido de noiva. Embora Givenchy seja uma marca francesa, a estilista, Clare Waight Keller, é britânica.

“Fugir” da licença-maternidade para participar do Trooping the Colour é algo comum na família real. Kate MIddleton fez isso em 2015, um mês após o nascimento da princesa Charlotte, e em 2018, pouco mais de um mês após dar à luz o príncipe Louis. Em 2013, ela compareceu grávida de George, com uma barriga de oito meses de gestação.

(Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP)

Falando em Louis, essa também foi a primeira aparição oficial do bebê. Com apenas 1 ano de vida, Louis se mostrou bastante expansivo, e acenou para a multidão. Ele estava no colo dos pais, William e Kate, acompanhado dos irmãos George e Charlotte.



Meghan só deve voltar oficialmente aos compromissos como duquesa em outubro, para participar da reunião anual da ONG One Young World.