Meia Bruno César, do Vasco, testa positivo para covid-19

O meia Bruno César, do Vasco, será desfalque do time para a estreia no Brasileirão, contra o Sport. O jogador testou positivo para o novo coronavírus, em teste realizado na segunda-feira (10). Com isso, foi colocado em isolamento e passa a cumprir afastamento de 10 dias das atividades com o elenco. Ele está assintomático e passa bem.

O atleta tinha condições de possibilidade de ser titular e, sem ele, a probabilidade é que Gabriel Pec iniciará a partida como ponta-direita. O duelo entre Vasco e o clube pernambucano será quinta-feira (13), às 20h, em São Januário.

Em breve, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá atualizar a diretriz médica de recomendação de cuidados com o novo coronavírus. A partir de agora, jogadores com casos positivos de covid-19 poderão ser escalados depois de cumprirem dez dias de isolamento e se manterem assintomáticos.