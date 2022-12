Meia da Argentina tem treta com técnico holandês: 'Insuportável'

O duelo entre Holanda e Argentina, nesta sexta-feira (9), vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Mas, para dois personagens, a partida terá uma rivalidade extra. O técnico Louis van Gaal e o meia-atacante Ángel Di María já trabalharam juntos há alguns anos - e a relação não é nada amigável.

A parceria aconteceu no Manchester United. O jogador argentino chegou ao clube em agosto de 2014, quando deixou o Real Madrid e foi comprado por 59,7 milhões de libras (222,7 milhões de reais na ocasião). Na época, os Diabos Vermelhos eram treinados por Van Gaal.

A passagem por Old Trafford não durou muito. Um ano depois, em agosto de 2015, Di María foi vendido ao PSG por 63 milhões de euros (R$ 240 milhões na época). Em uma entrevista recente, o meia-atacante não economizou nas críticas ao técnico holandês.

"Na Inglaterra, meu problema foi apenas o treinador. Van Gaal foi o pior que tive na carreira, ele era insuportável", disse, em entrevista ao TyC Sports em 2021.

"Eu marcava e dava assistência num jogo e, no dia seguinte, ele vinha conversar comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado. Ele me colocou de lado desde o primeiro dia, pois não gostava que os jogadores fossem mais importantes que ele", completou.

Não foi a única vez que Di María detonou Van Gaal. Em outra entrevista, desta vez à ESPN argentina, o jogador afirmou que chegou a bater de frente com o treinador holandês.

"Isso (as críticas por erros de passes) ia me atirando para baixo, até que chegou o dia em que me fartei e lhe perguntei porque não mostrava as coisas boas. Não gostou, e a partir daí deixei de jogar", recordou.

O treinador já chegou a rebater as críticas do argentino. Em 2015, após Di María afirmar que era "difícil se adaptar a Van Gaal", o técnico respondeu: "Nunca vi jogadores que saibam olhar para si próprios, que saibam ver como renderam, e depois é sempre culpa do treinador. Então ele está nessa classe de jogador que não sabe fazer autocrítica. Infelizmente, essa é a vida do técnico, é sempre assim".

Van Gaal também tem histórico de problemas com jogadores brasileiros, como aconteceu com Rivaldo e Giovanni no Barcelona, no fim dos anos 90.

Holanda e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h, no estádio Lusail. Quem ganhar vai encarar, na semifinal, o vencedor de Brasil x Croácia.