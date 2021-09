Meia da Atalanta oferece camisa de graça, mas ninguém aparece

Jogador da Atalanta, Marten De Roon fez uma visita especial a uma loja do clube. A ideia era descobrir quem estaria buscando uma camisa com o seu nome, e os três primeiros torcedores que comprassem a peça se dariam bem: o próprio meia pagaria o uniforme e ainda autografaria. Mas o plano não saiu como esperado.

O holandês ficou horas na loja. Andou de um lado para o outro, montou quebra-cabeça, jogou paciência sozinho e até tirou um cochilo no provador. Ninguém apareceu. Para deixar a situação ainda mais inusitada, De Roon filmou tudo e postou em suas redes sociais.

"Estamos na loja de Bérgamo. As três primeiras pessoas que comprarem a camisa com o meu nome, vou assinar e pagar. Então espero que venham logo", diz, no início do vídeo. No fim, um vendedor da loja aparece, informa que já era 19h30 e que eles deviam fechar. "Sinto muito, Marten".

O meia não se abalou. Mesmo com o plano dando errado, ele publicou o vídeo e ainda fez gozação: "Aposto que Messi nunca teve que lidar com isso". Veja: