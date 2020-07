Meia da Atalanta sobre CR7: 'É como o Ken da Barbie. Belíssimo'

Capitão da Atalanta, time italiano que virou sensação do futebol europeu nesta temporada, o meia Papu Gómez está encantado com a beleza de Cristiano Ronaldo. Durante uma entrevista, o argentino de 32 anos se derreteu com a aparência do atacante, que atua pela Juventus.

"Com a ajuda do Dybala, entramos no vestiário e, pode parecer mentira, mas foi incrível: ele parecia um boneco belíssimo. É como o Ken da Barbie. Belíssimo, belíssimo", disse, aos risos, ao podcast Libres de Humo.

O encontro aconteceu a pedido do filho de Gómez, Bautista. Segundo o meia, o menino adora imitar o craque português e pediu ao pai uma foto e um autógrafo de CR7 quando ele enfrentasse a Juventus.