Meia Dele Alli tem casa invadida e é agredido por assaltantes

O meia Dele Alli, astro do Tottenham e da seleção inglesa, foi vítima de um assalto em sua residência, ao norte de Londres, na madrugada desta quarta-feira. Segundo a polícia londrina, dois bandidos armados com facas invadiram o local e levaram relógios e joias.



Dele Alli, de 24 anos, foi agredido no rosto, mas não foi a um hospital para tratar o ferimento. Ele estava acompanhado da namorada Ruby Mae, seu irmão adotado, Harry, e a respectiva namorada, além de um outro amigo, que também foi agredido.



Sua casa está avaliada em 2 milhões de libras (cerca de R$ 14,4 milhões)."Obrigado por todas as mensagens. Experiência horrível, mas estamos bem agora. Agradeço o apoio", escreveu o atleta em suas redes sociais.



A polícia foi chamada por volta de 0h35 e quando chegou ao local recolheu as imagens do circuito de TV da casa. Mascarados, os assaltantes invadiram o local e um dos criminosos revirou os quartos em busca de joias e dinheiro.