Meia do Bayern tem inflamação no coração após pegar covid na Copa

O meia marroquino Noussair Mazraoui, do Bayern de Munique, foi cortado das atividades do clube alemão após ser diagnosticado com uma inflamação no coração. O problema foi detectado após ele ter pegado covid-19 durante a Copa do Mundo do Catar, quando defendeu o Marrocos.

Curiosamente, Noussair ficará fora de uma semana de treinos que o Bayern realizará justamente no Catar. A equipe está em fase de preparação para o retorno do Campeonato Alemão.

Outro meia do elenco, Marcel Sabitzer ficou na Alemanha devido a uma gripe. Ele, no entanto, deve se juntar ao grupo no domingo. O Bayern de Munique viajou ao Catar com 24 atletas, incluindo o holandês Blind, novo reforço da equipe e que disputou a Copa do Mundo.