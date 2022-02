Meia do Grêmio é diagnosticado com câncer testicular: 'Estou bem'

O meia-atacante Jean Pyerre, do Grêmio, foi diagnosticado com câncer no testículo. O problema de saúde foi detectado em exames médicos realizados pelo Girensunspor, da Turquia, onde o jogador de 23 anos cumpriria um período de empréstimo de 15 meses. Ele voltará ao Brasil para iniciar o tratamento.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Zpor e confirmada pelo próprio Jean Pyerre nas redes sociais. Ele não deu muitos detalhes sobre o câncer, mas agradeceu aos torcedores pelo apoio.

"Estou recebendo muitas mensagens e não vou responder um por um. Estou bem, estou tranquilo, tudo certo. Obrigado pelas mensagens. Agradeço a vocês por estarem mandando mensagem, preocupados com minha saúde. Estou bem, tranquilo, estou de boa. Vou fazer o que tenho que fazer. Já, já a gente está de volta", disse, em live.

"Não tem nada de mais. Óbvio que que a palavra assusta, pega de surpresa, eu também fui pego de surpresa. Já vi de tudo, gente brincando com minha situação e gente me dando força. Eu só quero agradecer a todos vocês e vou cuidar um pouco de mim. Focar na minha saúde para melhorar e voltar o mais rápido, tá bom? Obrigado, mais uma vez, por todas as mensagens, pelo apoio e pelo carinho", completou.

Pouco depois, ele publicou uma nova mensagem, dessa vez no Twitter, e confirmou que retornará ao Brasil. A tendência é que ele faça o tratamento em Porto Alegre.

"A minha decisão é de retornar ao Brasil e tratar a doença com médicos da minha confiança e ao lado da minha família. Não tenho outra opção para que consiga me recuperar da melhor forma possível e superar esse obstáculo. Agradeço a compreensão de todos que estão passando por esse momento comigo. Vamos vencer mais uma batalha", escreveu.

Jean Pyerre foi apresentado há quatro dias pelo Girensunspor, e já estava em começo de trabalho. Segundo a imprensa da Turquia, o contrato de empréstimo com o clube, que valeria 15 meses, deve ser cancelado em função do problema de saúde. Antes de deixar o Grêmio, Jean renovou contrato até o fim de 2024.