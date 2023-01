Meia do Vitória, Dionísio passa por cirurgia no joelho

Destaque na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o meia Dionísio passou por cirurgia na manhã desta terça-feira (3). "A cirurgia foi tranquila, sendo feita a reconstrução do ligamento cruzado e menisco. Foi um sucesso a cirurgia", comemorou o coordenador médico do Vitória, Luís Filipe Daneu. O atleta vai receber alta do hospital nesta tarde e começará tratamento de fisioterapia na quarta-feira (4).

O procedimento, realizados pelos médicos rubro-negros Wilson Vasconcelos e Marcelo Midlej, foi necessário porque o jogador de 28 anos lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ele se machucou durante o jogo-treino disputado contra o Itabuna, em 23 de dezembro, no Barradão. O Vitória venceu a partida por 3x0, com gols de Gustavo Blanco, Tréllez e Alisson Santos.

Dionísio só voltará a vestir a camisa rubro-negra no segundo semestre, já que a previsão de recuperação é de aproximadamente sete meses. A reestreia pelo Vitória acontecerá bem depois do planejado pelo jogador.

Por iniciativa própria, Dionísio encurtou as férias e iniciou a pré-temporada duas semanas antes dos demais jogadores. O meia, que teve o contrato renovado até dezembro de 2024, queria manter a regularidade para seguir entre os titulares.

Em 2022, Dionísio vestiu a camisa vermelha e preta em 23 dos 25 jogos disputados pelo Leão na Série C. Ficou fora apenas da estreia porque ainda não havia chegado ao clube e na 12ª rodada, suspenso.

Sem Dionísio, o Vitória estreia em 2023 na quinta-feira (5), às 19h30, contra o Cordino-MA, pela pré-Copa do Nordeste. A vaga que era ocupada por ele deve ficar com o volante Rodrigo Andrade, que retornou à Toca do Leão após de destacar durante empréstimo ao Guarani.

Além do regional, o rubro-negro vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.