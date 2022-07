Meia Maratona do Salvador ao Salvador realiza entrega de kits

Os atletas inscritos na Meia Maratona do Salvador ao Salvador devem fazer a retirada do kit nesta sexta-feira (22), das 9h às 22h, e no sábado (23), das 9h às 20h, no Salvador Shopping (Decahtlon – Piso L2) e Salvador Norte Shopping (Espaço Cliente – Piso L2).

A competição acontece no domingo (24), a partir das 6h, com largada no Salvador Norte e chegada no Salvador Shopping. O percurso é inédito. Os participantes vão correr os 21km na Avenida Paralela.

Os kits são compostos por sacola ecobag tecido pet, camisa running UV+25, número de peito, meia cano médio, banana chips, carbogel, granola, barras de proteína, kit gin e lenços antissépticos.

Pódio

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminina gerais receberão troféus e prêmios em dinheiro. O campeão de cada categoria no quesito faixa etária também receberá troféu e prêmio em dinheiro. Já o segundo e o terceiro colocados ganharão apenas troféus.

Após a prova, diversas ações serão oferecidas aos atletas, a exemplo de massoterapia, realizada pelo Instituto de Cegos da Bahia, e crioterapia. Os participantes também levarão para casa kits de composto e semente para plantio, ganharão picolés, protetor solar e dançarão ao som da banda Gela Samba.