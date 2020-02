Meia Maratona do Salvador ao Salvador tem inscrições abertas

Os corredores que quiserem participar da Meia Maratona do Salvador ao Salvador já podem fazer suas inscrições. A prova tem percurso de 21km, entre o Salvador Norte e Salvador Shopping, e será realizada no dia 19 de julho (um domingo), com largada marcada para às 6h.

As inscrições podem ser realizadas pelo site Central da Corrida e estão em primeiro lote até o dia 22 de março (ou mediante disponibilidade), com valor de R$ 90. Os idosos, que tem direito a 50% de desconto, devem entrar em contato com a organizadora da prova, Jardel Moura Assessoria Esportiva, pelo e-mail contato@jardelmoura.com.br.

O kit contém sacola, camiseta 100% poliamida, brindes, número de peito, chip descartável e medalha de participação (no pós-prova).

Há a opção também de adquirir o transfer oficial do evento, com saída do Salvador Shopping para o Salvador Norte, por R$12. São duas opções: antes da largada (4h40 às 5h10) e depois da chegada (9h às 10h30). Haverá estacionamento gratuito em ambos os shoppings.

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminina gerais ganharão troféus e prêmios em dinheiro. Já pelo quesito faixa etária, o vencedor de cada categoria receberá troféu e prêmio em dinheiro. Já o segundo e o terceiro colocados levam troféus.