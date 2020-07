Meia Noite se Improvisa está de volta ao Teatro Vila Velha

O Teatro Vila Velha (TVV) completa 56 anos nesta sexta-feira (31). Desde o início do mês, o espaço tem realizado uma série de atividades online, que serão encerradas com o resgate de um projeto muito simpático na história do Vila: o Meia Noite se Improvisa.

Para quem nunca ouviu falar, é uma espécie de show de talentos, que varava a madrugada, com as mais divertidas e criativas apresentações. A nova edição acontece ao vivo, no Youtube do teatro, nesta sexta-feira, a partir da 0h, com participação das atrizes Marcia Andrade, Zeca de Abreu e da apresentadora Bagageryer Spielberg.

A iniciativa surgiu na década de 60 e foi uma ideia do diretor artístico João Augusto, um dos fundadores do TVV. O projeto abria espaço para novos artistas e contemplar as diversas formas de expressão. A ideia voltou em 1995 e durou até 2004, com grande adesão do público e participação de anônimos e conhecidos. Em 2009, ganhou uma edição em comemoração aos 45 anos do Vila.

Marcio Meirelles, atual diretor artístico do Vila, conta como decidiu retornar ao projeto. “Liguei para Tereza Araújo e Marísia Motta, responsáveis pela 3ª temporada dos anos 90, e elas toparam retomar o Meia Noite. E, com o mesmo entusiasmo que tiveram da primeira vez, já estão mobilizando muitos convidados que participaram do projeto”, revela Marcio.

Após o mês comemorativo, o Novo Vila Virtual continua com uma programação que inclui quatro novas oficinas, o Meia Noite se Improvisa e outras reestreias de registros históricos. E, em meados deste segundo semestre, a Companhia Teatro dos Novos estreia sua nova montagem, Teatro Decomposto.