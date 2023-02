Meia Roger Gabriel se torna o jogador mais jovem a atuar pelo Bahia

O Bahia saiu de campo goleado pelo Itabuna, neste domingo (26), mas o confronto em Camacan entrou para a história do tricolor. Durante o duelo, o meia Roger Gabriel bateu o recorde de jogador mais novo a jogar pelo time principal do Esquadrão que se tem registro. Estreante em uma competição profissional, ele tem apenas 16 anos e 14 dias.

Considerado uma das grandes promessas da base do Bahia, Roger começou a partida no banco de reservas e entrou após a pausa para o intervalo. O meia superou o ídolo Beijoca, que estreou com 16 anos, 14 meses e 21 dias. Também contra o Itabuna, outro jogador estabeleceu marca. Com 16 anos, 8 meses e 11 dias, o atacante João Coni se tornou o terceiro mais jovem a atuar no Esquadrão.

Curiosamente, no triunfo sobre o Doce Mel, pela última rodada do Baianão, o jogador Sidney, também de 16 anos, havia se tornado o terceiro atleta mais jovem a atuar pela equipe tricolor. Sidney foi titular e capitão no jogo contra o Itabuna e jogou junto com Roger durante a partida.

Roger Gabriel completou 16 anos no dia 11 de fevereiro. Cinco dias depois ele assinou o primeiro contrato profissional com o tricolor. O vínculo é válido até o fim de 2026. Na saída de campo, Roger lamentou a derrota dura contra o Itabuna: "Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de ter estreado. O jogo não saiu como a gente queria, a gente veio aqui pra triunfar, apesar de ser uma equipe muito jovem, queríamos mostrar nosso futebol. Os vacilos no início podem ter deixado cair um pouco a intensidade, concentração, no segundo tempo conseguimos igualar bem, mas não saiu, infelizmente", disse.

Vale destacar que diante do Itabuna o Bahia usou a equipe sub-20, com alguns jogadores do sub-17. O tricolor já estava classificado para a semifinal como líder do Baianão. Os dois times voltam a se encontrar nos dias 12 e 19 de março, com o segundo jogo disputado na Fonte Nova.