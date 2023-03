Meia Thaciano desembarca em Salvador para assinar contrato com o Bahia

Novo reforço do Bahia para o Brasileirão, o meia Thaciano desembarcou em Salvador no início da tarde desta terça-feira (28). Ele passará por exames e assinará contrato em definitivo com o tricolor.

Thaciano foi adquirido pelo Bahia junto ao Grêmio. O meia volta ao clube baiano depois de ter defendido o Esquadrão em 2021. Na ocasião, ele viveu bom momento e foi campeão da Copa do Nordeste na final contra o Ceará. O jogador acabou deixando o tricolor antes do final da temporada para jogar pelo Altay, da Turquia.

Nas últimas semanas, Bahia e jogador chegaram a um acordo para a transferência. O tricolor pagará cerca de R$ 1,5 milhão ao Grêmio. A despedida de Thaciano do clube gaúcho aconteceu no último sábado. Ele marcou um gol contra o Ypiranga, pela semifinal do estadual.

Depois da partida, o meia voltou ao gramado da Arena do Grêmio já com o estádio vazio, atravessou o campo de joelhos e tirou foto com toda a família. O comportamento levantou a possibilidade de saída da equipe.

Também nesta terça-feira, o técnico Renato Gaúcho usou as redes sociais para se despedir de Thaciano. Renato revelou chateação com a saída do atleta do seu clube.

Além de Thaciano, o Bahia tem acerto encaminhado com o atacante Ademir, do Atlético-MG. Ele também é esperado em Salvador nos próximos dias. O Esquadrão negocia ainda a antecipação da chegada de Luciano Juba, do Sport. O jogador assinou pré-contrato com o Bahia, mas inicialmente só defenderá o clube em setembro, após o fim do contrato com os pernambucanos.