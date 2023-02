Meia tonelada de drogas é incinerada em Vitória da Conquista

A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, incinerou, na tarde desta terça-feira (31), meia tonelada de maconha, cocaína e crack, apreendidos durante ações policiais realizadas em 2022, naquele município. A ação contou com a presença do Ministério Público.

Os entorpecentes encontravam-se apreendidos na unidade especializada. “As drogas são objetos que resultaram na instauração de inquéritos pela Polícia Civil, com o indiciamento e representação pela prisão preventiva de vários traficantes da região”, explicou o titular da DTE/Conquista, delegado Neuberto Costa Souza.