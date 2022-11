Meião furado de jogadores da Inglaterra rouba a cena; entenda

Um visual curioso roubou a cena durante a goleada da Inglaterra sobre o Irã, por 6x2, na Copa do Mundo do Catar. Alguns jogadores do English Team apareceram com o meião furado, deixando torcedores confusos nas redes sociais. Mas, apesar de parecer estranho, há uma explicação.

Usar as meias com buracos ou cortada é uma prática de alguns atletas para reduzir a pressão do tecido elástico contra os músculos da panturrilha. Isso ajuda na circulação do sangue da região, e ainda dá um respiro à pele.

O lateral-esquerdo Bukayo Saka e o meia Jude Bellingham foram alguns dos jogadores que adotaram a estratégia na estreia da Inglaterra no Mundial de 2022, nesta segunda-feira (21). A prática, aliás, não é novidade. O próprio Saka já vinha rasgando seu meião nos jogos do Arsenal.

Quem também já fez isso foi Neymar, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na época, ele entrou em campo em duas partidas da fase de grupos, contra Suíça e Costa Rica, com o visual. Segundo o camisa 10 brasileiro, os buracos feitos na região da panturrilha ajudavam a diminuir a pressão e evitar cãibras.

A ação, porém, foi proibida pela Nike, a fornecedora de material da seleção brasileira. A partir da terceira partida da fase de grupos da Copa, contra a Sérvia, Neymar jogou sem nenhum rasgo nos meiões.