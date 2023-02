Mel Maia e familiares são assaltados e perdem carro novo

A atriz Mel Maia, que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo, apareceu na madrugada desta terça-feira (14) para comentar que ela, seus pais e o namorado, MC Daniel, foram assaltados no Rio de Janeiro e perderam tudo.

Entre os pertences, estão documentos e celulares de todos Ela também contou que os assaltantes levaram o carro novo que havia comprado para o pai há alguns dias.

"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel - os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo", disse, nos stories do Instagram.

Em seguida, a atriz fez um apelo pelo carro recém-comprado, avaliado em mais de R$ 80 mil reais. A artista fez uma surpresa para o pai e publicou nas redes sociais.

"Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani", comentou.

Por fim, ela ainda revelou que já entrou em contato com todas as autoridades possíveis do Rio de Janeiro para conseguir recuperar os pertences, mas que está desolada porque todos os trabalhos dela estão nos contatos que estavam no aparelho telefônico.

"A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás. Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção", finalizou .