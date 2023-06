Mel Maia é xingada por fãs por não tirar foto na porta da Globo; assista

No ar na novela Vai na Fé, na faixa das 19h, a atriz Mel Maia precisou se explicar nas redes sociais sobre uma situação que aconteceu na porta dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Chegando para gravar a trama, a artista precisou entrar rapidamente na emissora, pois estava atrasada. No entanto, na porta da empresa, diversos fãs estavam esperando Mel e outros artistas para tirar foto.

Com horário apertado, a "Guiga" da novela não conseguiu parar para registrar a fotografia com os admiradores, sendo xingada pelos mesmos de "ridícula".

Nos stories do Instagram, a ex-namorada de MC Daniel se manifestou e explicou a situação. Chateada com a reclamação, Mel frisou que ela estava indo trabalhar e tinha horário para cumprir.

"Mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Tinha muita gente, mais que o normal, umas 20, 15 pessoas, e eu estava no laço! Meu emprego, não posso chegar atrasada. Eu tinha 20 cenas hoje. Eu cheguei. Falei: 'desculpas, gente, hoje não dá, preciso trabalhar. Estou atrasada'. E fui entrando. Só ouvi um 'ridícula!'. Eu saí e falei: 'quem falou?'. Ninguém respondeu. Queria falar com a menina", iniciou a famosa.

Em seguida ela se defendeu querendo saber o motivo de ser uma pessoa "ridícula", já que estava entrando no emprego para fazer as obrigações do dia. Por fim, ela reforçou que estava atrasada e que a vida profissional é bem corrida.