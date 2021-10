Melhor do mundo do skate arrisca a vida em manobra perigosa; veja

Lenda do skate street, Nijah Huston elevou a definição de 'esporte radical' para um outro patamar. O atual melhor do mundo resolveu fazer uma manobra em uma grade de proteção de uma varanda. Para deixar tudo ainda mais louco, o 'corrimão' escolhido estava em um apartamento na cobertura de um prédio de mais de 10 andares no Arizona, nos Estados Unidos.

O skatista postou o momento nas redes sociais. Ele começa a manobra em cima de uma mesa e, ao pular, usa a parte de trás do skate para raspar no parapeito. Durante o vídeo, é possível ouvir uma pessoa falando para Nyjah "não olhar para baixo" - se referindo, claro, à altura do edifício.

A mesma frase foi utilizada como legenda para a publicação de Nijah, de 26 anos. O skatista, aliás, se prepara para participar da segunda etapa da Liga Mundial de Skate Street, a SLS, no Arizona. A disputa ocorre nos dias 29 e 30 de outubro em Lake Havsu.

Veja o vídeo da manobra: