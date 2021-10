Melhor líbero de todos os tempos, Serginho tem instituto roubado

A sede do Instituto Serginho 10, comandado pelo ex-jogador de vôlei Serginho 'Escadinha', foi roubada neste fim de semana. Vários equipamentos foram levados do local, que ficou destruído. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas, de acordo com o site Web Vôlei, devem ultrapassar R$ 100 mil.

Considerado o maior líbero de todos os tempos, Serginho postou uma série de vídeos nos Stories do Instagram na última segunda-feira (4) e mostrou como a infraestrutura do Institulo, localizado em Guarulhos, em São Paulo, ficou após a invasão. Visivelmente abatido, ele se emocionou ao ver o local revirado.

"Essa noite, entraram aqui e bagunçaram muito nosso instituto. Algo lamentável, destruíram nossa casa. A gente usa o esporte como ferramenta de inclusão social, de educação. A gente tenta dar algo para nossos jovens, mas, infelizmente, entraram essa noite e bagunçaram legal aqui dentro. Roubaram geladeira, micoondas, fiação. Nossa sala de aula foi totalmente destruída. Algo muito triste", lamentou.

Serginho mostrou a destruição no Instituto

(Fotos: Reprodução)

O local atende mais de 100 crianças, oferecendo aulas de vôlei e reforço escolar gratuito, com ensino de português e matemática, além de palestras. Recentemente, o Instituto voltou a receber alunos presencialmente, após ter sido obrigado a realizar apenas atividades virtuais durante vários meses por conta da pandemia.

"Infelizmente, vamos ter que encerrar as atividades por enquanto. Não sabemos o que vamos fazer, que caminho tomar, para poder voltar com o Instituto Serginho 10. Estamos sem resposta", disse Serginho.

"A pergunta que fica é: o que a gente faz? Desiste de sonhos de centenas de crianças? As pessoas que trabalham aqui? Os professores vão ficar sem dar aula. A gente acaba fechando o Instituto de uma vez por todas? É muito complicado, muito difícil. A gente faz o bem sempre, mas, sinceramente, foi um golpe muito duro. A gente não sabe de onde vai tirar forças para reerguer isso aqui. É muito triste".

O Instituto Serginho 10 foi inaugurado em abril de 2019, com um evento recheado de craques do vôlei de várias épocas. Na ocasião, foi jogada uma partida festiva, com a presença da primeira turma de crianças atendidas.