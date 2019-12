Melhor que Game of Thrones? The Witcher é elogiada; confira primeiras reações

A estreia de The Witcher - baseada na série de livros polonesa homônima escrita por Andrzej Sapkowski, que virou um fenômeno do mundo dos games ao ser adaptada pela companhia CD Projekt Red - está cada dia mais próxima, e os fãs têm ainda mais motivos para estarem ansiosos. Fãs e jornalistas que assistiram a episódios do seriado, que chega à Netflix no dia 20 de dezembro, deram algumas primeiras impressões, comparando a série favoravelmente a Game of Thrones, fenômeno da HBO que se encerrou neste ano.

"As cenas de luta em The Witcher fazem as de Game of Thrones parecerem com dois bêbados brigando do lado de fora de um bar", disparou um internauta. "As lutas em The Witcher fazem as de Game of Thrones parecerem horríveis", disse outro.

A estrutura do roteiro também mereceu elogios. "Eu admito, como um grande fã dos livros, eu estava um pouco preocupado, mas Lauren S. Hissrich fez um trabalho primoroso em contar a história", afirmou um espectador, se referindo à showrunner do seriado.

E o elenco também foi outro destaque, em especial o desempenho de Henry Cavill no papel do protagonista Geralt de Rivia. "As performances que mais chamaram a atenção em The Witcher até agora são Henry Cavill como Geralt, Anya Chalotra como Yennefer, e Joey Batey como Jaskier", disse mais um fã. Veja algumas interações abaixo.