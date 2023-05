Melhor visitante da Série B, Vitória vai defender status contra o Mirassol

Um visitante bastante indigesto. Assim tem sido o Vitória no começo da Série B do Brasileiro. O rubro-negro venceu os três jogos que disputou longe de Salvador no torneio e ostenta estatísticas em território adversário que nenhum dos outros 19 representantes da divisão de acesso tem. Dono da melhor campanha fora de casa da competição, o Leão tem novo desafio em domínio rival, sexta-feira (19), às 19h, contra o Mirassol, no estádio Municipal de Mirassol.

São novo pontos somados como visitante até aqui, mais do que no Barradão, onde conseguiu seis até agora. A vitória por 3x0 diante do ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, foi construída com gols de Gegê e Léo Gamalho, que anotou duas vezes em cobranças de pênalti.

A comemorada diante do Ceará, por 2x0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, teve as assinaturas de Zé Hugo e Wagner Leonardo. O triunfo por 3x0 contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contou com os gols de Léo Gomes, Welder e Santiago Tréllez.

O Vitória é o único time com 100% de aproveitamento como visitante. Também é dono do melhor ataque, com oito tentos comemorados, e da única defesa que ainda não sofreu gol fora de casa. São três postos para serem defendidos contra o Mirassol no jogo de sexta-feira.

"Eu acho que vai ser uma grande partida. Sabemos do potencial do Mirassol. A gente vai, durante essa semana, focar no Mirassol. E a gente vai em busca dos objetivos na partida, colocar nosso modelo de jogo em prática, ir para cima do Mirassol", prometeu o zagueiro Wagner Leonardo.

No último domingo (14), o Vitória lamentou a primeira derrota nesta edição da Série B. Perdeu por 3x2 para o Atlético-GO, no Barradão. Agora, o time quer provar que o tropeço foi algo pontual. "Depois de uma derrota ninguém vai ficar feliz. A gente acaba ficando um pouco triste, mas agora já foi, não há tempo para lamentar. É continuar trabalhando para melhorar o que errou", disse Wagner Leonardo, que já estuda a equipe do Mirassol.

"A gente assiste a praticamente todos os jogos, acompanha. Eu acompanho o Mirassol desde o Paulistão, uma equipe que mudou pouco e gosta de propor o jogo. É um clube que gosta de jogar, se impor e procurar ter posse de bola. Vamos tentar neutralizar o que eles têm de melhor. A gente vai tentar colocar o que o nosso professor achar que é melhor".

Para a partida, o técnico Leo Condé não poderá contar com o volante Rodrigo Andrade, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ele foi titular nas seis primeiras rodadas da Série B.

"O Rodrigo Andrade é um excelente jogador, tem nos ajudado muito, mas o Vitória tem um excelente elenco. Quem o professor escolher para atuar no lugar dele vai dar conta do recado. Como mostramos aqui nessas seis partidas, o elenco foi fundamental. Tivemos a lesão do Gamalho, o Welder entrou e fez gol. Nós tivemos lesões de Giovanni, entrou Matheusinho que foi bem. A gente tem elenco muito grande, a competição precisa disso. Acredito que quem o professor escolher vai dar conta do recado", disse Wagner Leonardo.

O substituto imediato da posição é Matheus Trindade, que também atua na função de segundo volante, mas há outras opções que podem suprir a carência no meio-campo rubro-negro, a exemplo do volante Diego Fumaça e do zagueiro Marco Antônio, que jogam como primeiro homem com o técnico Léo Condé.

Na entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO, o comandante rubro-negro também sugeriu a possibilidade de utilização do meia Gegê. "Tem a opção do Diego Fumaça, talvez do Gegê, vou ter quatro dias para tomar a decisão. Vamos analisar e avaliar a equipe do Mirassol", pontuou Léo Condé.

Com 15 pontos, o Vitória é o líder isolado da Série B. A delegação rubro-negra viaja na manhã de quinta-feira (18) para a cidade de Mirassol, local do confronto válido pela 7ª rodada.