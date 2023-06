Melhor visitante da Série B, Vitória vai tentar voltar à liderança longe de Salvador

Nenhum time da Série B do Brasileiro tem desempenho fora de casa melhor que o do Vitória. Dono de 13 pontos e aproveitamento de 72.2%, o Leão acumula quatro vitórias, um empate e uma derrota em território adversário. E é nele que o time comandado por Léo Condé vai tentar retomar a liderança.

O Vitória se prepara para enfrentar o Guarani na 13ª rodada do torneio. O jogo será no dia 25, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O elenco rubro-negro treinou ao longo da semana e ganhará folga no sábado (17) e domingo (18). A reapresentação será na segunda-feira (19).

Depois de nove rodadas seguidas no topo da tabela de classificação, o Vitória perdeu a posição no último dia 11, após ser derrotado por 1x0 pelo Criciúma, no Barradão. Com 25 pontos, o Leão passou a ocupar o segundo lugar, atrás do Novorinzontino, que venceu o Sampaio Corrêa, somou 26 pontos e assumiu a primeira colocação.

O rubro-negro pode perder mais uma posição no final de semana. É que o Vila Nova, terceiro colocado, com 24 pontos, vai disputar um jogo atrasado, válido pela 2ª rodada. A equipe goiana visita o Sport no domingo (18), às 18h, na Ilha do Retiro.

Para trocar de lugar com o Vitória, o Vila Nova precisa vencer. Em caso de empate, ficará com a mesma pontuação do rubro-negro, porém perderá no saldo de gols (14 contra 12).

O Vitória não depende mais apenas das próprias forças para saborear a liderança, mas conta com a eficiência do elenco fora de casa para tentar correr atrás dela já na próxima rodada. Com 11 gols marcados longe de Salvador, o ataque é o mais eficiente fora de casa da competição. Para a partida contra o Guarani, o Vitória não terá o zagueiro Camutanga, suspenso. João Victor será o substituto.

Por outro lado, o técnico Léo Condé poderá escalar o meia Giovanni Augusto. Recuperado da lesão na panturrilha, ele voltou a ser relacionado na rodada passada, mas iniciou no banco de reservas. Com a pausa no campeonato em função da Data Fifa, o camisa 10 terá condições de aprimorar a forma física para aparecer no onze inicial.