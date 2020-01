Melo, Soares e Stefani avançam nas duplas no Aberto da Austrália

O Brasil teve aproveitamento de 100% na rodada desta sexta-feira (24) no Aberto da Austrália. Bruno Soares, Marcelo Melo e Luisa Stefani não decepcionaram a conquistaram boas vitórias nas chaves de duplas em Melbourne. Melo e Stefani fizeram suas estreias, após adiamento dos seus jogos em razão das chuvas na cidade australiana nos últimos dias.



Formando a dupla cabeça de chave número dois, Melo e o polonês Lukasz Kubot superaram os argentinos Guillermo Duran e Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas uma hora de jogo. Com o atraso na programação, eles vão voltar à quadra já nesta sexta-feira, às 23 horas (pelo horário de Brasília). Seus adversários serão o mexicano Santiago Gonzalez e o britânico Ken Skupski.



Já Bruno Soares jogou sua segunda partida na chave de duplas e obteve a segunda vitória consecutiva. Ele e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número dez, superaram o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak por 7/6 (7/2) e 6/3.



Seus próximos adversários ainda não foram definidos. Vão sair do duelo entre o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic, que são os favoritos, e a parceria formada pelos locais James Duckworth e Marc Polmans.



Na chave de duplas feminina, Luisa Stefani faturou sua primeira vitória em um Grand Slam, nesta sexta. Ela e a norte-americana Hayley Carter surpreenderam as favoritas chinesas Yinying Duan e Saisai Zheng, cabeças de chave número nove, por 6/3 e 6/2, em 1h11min de confronto. Stefani havia estreado em Grand Slams na temporada passada, quando competiu na chave de duplas de Roland Garros. Mas, em Paris, fora eliminada logo na estreia.



"Muito especial essa vitória, minha primeira em um Grand Slam, da Hayley também. Estou muito feliz com essa estreia, nosso primeiro jogo no Australian Open conseguimos colocar pressão nelas o tempo inteiro, estávamos confiantes para esse jogo, sabíamos que seria duro. Agora é manter esse embalo para ir com tudo na próxima", comentou a brasileira.



Na segunda rodada, Stefani e Carter terão pela frente mais uma dupla da China, formada por Xinyun Han e Lin Zhu. Se vencerem mais uma, a parceria da brasileira estará nas oitavas de final.