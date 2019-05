Melo vence na estreia em Roland Garros; Monteiro perde

Dupla cabeça de chave número 1, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estrearam com vitória em Roland Garros. Nesta terça-feira (28), brasileiro e polonês derrotaram os espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h30min de duelo no saibro de Paris.

Melo e Kubot dominaram o primeiro set com facilidade. Faturaram uma quebra de saque e sequer tiveram o saque sob ameaça na parcial. Na segunda, os espanhóis elevaram o nível de jogo e equilibraram o duelo. Chegaram a obter uma quebra, na única chance cedida pela dupla de Melo.

Mas os favoritos mantiveram o domínio, com uma quebra de saque, e decidiram o jogo no tie-break, sem sofrerem maiores ameaças. Com o triunfo, avançaram à segunda rodada, quando vão enfrentar o holandês Wesley Koolhof e o neozelandês Marcus Daniell, que venceram o esloveno Aljaz Bedene e o polonês Hubert Hurkacz também por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Derrota

Na chave de simples, o Brasil deu adeus ao saibro francês. O cearense Thiago Monteiro, que havia furado o qualifying, perdeu na estreia para o sérvio Dusan Lajovic, cabeça de chave 30, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3 e duplo 6/4. Lajovic agora enfrenta o francês Elliot Benchetrit, que surpreendeu ao bater o australiano Cameron Norrie por 3 sets a 0.

Mais cedo, Bruno Soares já havia se despedido do torneio, jogando ao lado do britãnico Jamie Murray.