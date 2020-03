Membro de equipe da Otan em Bruxelas apresenta teste positivo para coronavírus

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou na manhã desta segunda-feira (9) que um membro de sua equipe, que trabalha na sede da instituição em Bruxelas, na Bélgica, apresentou um teste positivo para coronavírus. Conforme comunicado da entidade, o funcionário voltou de férias no norte da Itália, sentiu-se mal no final de semana passado e foi encaminhado para os testes, por ter apresentado sintomas como febre.

Ele está atualmente em casa, em isolamento, segundo o informe. "Minutos depois de receber o resultado, todos os colegas de trabalho próximos foram informados (do caso)", trouxe a nota, acrescentando que os colegas passaram a exercer suas funções a partir de casa. Todo o pessoal da sede da Otan também foi informado do caso confirmado. "A Otan continua a monitorar a situação continuamente e a tomar todas as medidas necessárias", garantiu a entidade.

A Organização acrescentou que já tomou medidas preventivas, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para reduzir o risco de uma maior disseminação da infecção. Isso inclui suspensão temporária de algumas viagens de funcionários, incentivo ao home office e a suspensão temporária de visitas de grupos à sede, em Bruxelas. "Continuamos em contato próximo com as autoridades belgas. A Otan possui medidas e planos robustos de continuidade de negócios, assegurando que nosso trabalho essencial continue", afirmou.