Membro do COI confirma adiamento da Olimpíada para 2021

A Olimpíada de 2020, em Tóquio, capital japonesa, será adiada para o ano que vem por causa do coronavírus. A informação é da emissora britânica BBC, que escutou Dick Pound, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI). A entidade é avessa ao adiamento dos Jogos, mas cedeu à pressão feita por federações e atletas de todo o mundo.

A decisão ainda não foi comunicada oficialmente pelo COI, mas aconteceu logo depois de comunicados como o dos comitês olímpicos da Grã-Bretanha, do Canadá e Austrália afirmarem que não enviariam delegações ao país asiático em caso de manutenção da Olimpíada na data original. "Com base nas informações que tenho do COI, o adiamento já foi decidido", disse Pound.

O futuro dos Jogos, que estão agendados para o período de 24 de julho a 9 de agosto, ainda não está decidido. O que se sabe é que passará para 2021.

No último domingo, o COI afirmou que levaria quatro semanas até ter um parecer definitivo sobre o futuro de Tóquio-2020. Segundo Pound, um parecer oficial do Comitê será publicado em breve.

"Adiaremos os Jogos e agora vamos lidar com todos os problemas decorrentes dessa decisão, que são imensos", afirmou o membro do COI.