Membro fundador do Neojiba morre de covid-19 aos 30 anos

Morreu nesta quinta-feira (27) o membro fundador dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), Marivaldo Liberato Neri Junior. Aos 30 anos, ele foi vítima da covid-19.

De acordo com o Neojiba, Marivaldo Junior não tinha comorbidades. "É com grande tristeza que nos despedimos de Marivaldo Liberato Neri Junior. Membro fundador do NEOJIBA, Marivaldo fez parte do programa por 13 anos, como violinista, instrutor e maestro. Ele participou de turnês nacionais e internacionais como integrante da Orquestra Juvenil da Bahia. Esteve à frente das orquestras dos núcleos SESI e CESA e da Orquestra do Sisal e, depois, foi professor de violino na Orquestra Infantil e maestro na Orquestra Pedagógica Experimental", publicou o Neojiba nas redes sociais.

Ainda na publicação, o grupo ressaltou que Marivaldo deixa um bonito legado. "Marivaldo deixa um legado de luz e alegria por onde passou. Aos 30 anos, sem comorbidades aparentes, foi mais uma vítima desse vírus que já matou mais de 450 mil pessoas só aqui no Brasil. Nós nos solidarizamos com todos que perderam familiares, amigos e amores nesta pandemia. Precisamos urgentemente de mais vacina para todos".