Meme de menina em frente a incêndio é vendido por R$ 2,5 milhões

A imagem de uma garota com um sorriso sardônico em frente a um prédio pegando fogo é conhecida na internet há anos. A foto, feita em 2005, foi vendida por US$ 473 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) como NFT, segundo o The Independent.

NFT (em inglês, Non-Fungible Token, token não fungível, em tradução livre) é um token que não se consome com o primeiro uso. É um selo de autenticidade digital que garante que o comprador tem a propriedade e é o dono da imagem. Os NFTs têm chamado a atenção após somas milionárias terem sido usadas em transações do tipo.

A própria Zoe Roth, que aparece criança na foto e hoje tem 21 anos, vendeu a foto. Hoje, ela estuda na Universidade de Chapel Hill. A foto foi feita pelo pai dela.

A imagem viralizou como meme pela sugestão de que a criança tirava algum prazer do mundo pegando fogo atrás dela - ou até mesmo teria algo a ver com o incêndio. Na realidade, a garota e o pai estavam passeando na cidade de Mebane, na Carolina do Norte, onde moravam, quando presenciaram o fogo. Se tratava de um incêndio controlado, quando os bombeiros provocam as chamas para fins de treinamento.

Segundo o jornal, a jovem resolveu tornar a foto um NFT em fevereiro, depois de receber uma ligação que tratava da questão, sugerindo que ela poderia ganhar um bom dinheiro assim.

A venda foi feita em uma criptomoeda, o ethereum, e o valor em dólares é estimado. Cada vez que o NFT for revendido, ela vai receber 10% da transação.

O que é NFT

Os ítens não fungíveis são coisas consideradas únicas: se você trocar um pelo outro, você não terá o mesmo resultado, ao contrário do que acontece com coisas fungíveis. Um exemplo são obras de artes, consideradas objetos únicos.

O NFT é uma espécie de assinatura digital, verificada por blockchain, que pode transformar qualquer tipo de mídia digital - além de fotos, vídeos, mensagens de áudio etc - em um bem único. Mesmo se você usar a foto do meme, quem comprou a versão com NFT agora tem a posse da cópia "original".